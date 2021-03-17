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زيادة البدل للصحفيين.. ضياء رشوان يزف بشرى قبل الانتخابات.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:52 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
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البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه متفائل بدعم الدولة للصحفيين، وأن الدولة لم تخذل الصحفيين. 

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دراسات جادة لرفع البدل الخاص بالصحفيين.

ولفت نقيب الصحفيين إلى أنه جار الحديث مع الدولة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وكشف أنه الدولة تقف بجوار الصحفيين.

وأشار إلى أنه يعلم ظروف الدولة، وكل مرة طالب من الحكومة أى زيادة يتم الموافقة عليها. 

وأوضح أنه يتمنى أن تكون الزيادة أكبر من الزيادة السابقة، وأن الزيادة للصحفيين وليست لأمر آخر.

وأكد أن الوضع للصحفيين صعب، ولذلك الحكومة تعلم كل شيء، وكشف أن آخر اتصال بالمسئولين بالحكومة كان منذ قليل، والأخبار مبشرة " بشرى خير".

وأوضح أن زيادة البدل ستكون قبل يوم 2 أبريل، وأن الزيادة ليست مرتبطة بالانتخابات ولكن الزيادة للصحفيين.

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