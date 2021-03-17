ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد خل التفاح للتنحيف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك وهو حمض دهني قصير السلسلة يذوب في الأسيتات والهيدروجين في الجسم، بالتالي يعمل على إنقاص الوزن من خلال:

1. خفض مستويات سكر الدم
يعمل حمض الأسيتيك على تعزيز قدرة الكبد والعضلات على التقاط السكر من الدم.

2. تقليل مستويات الأنسولين
يقلل حمض الأسيتيك أيضًا من نسبة الأنسولين مقارنة مع الغلوكاغون، الذي تساعد بدوره على حرق الدهون.

3. تحسين الأيض
أظهرت دراسة أن حمض الأسيتيك يقوم بزيادة في إنزيم يسمى (AMPK)، الذي يعزز حرق الدهون ويقلل إنتاج الدهون والسكر في الكبد.

4. التقليل من تخزين الدهون
أثبتت دراسات البدانة، أن الأشخاص المصابين بداء السكري، عندما تناولوا خل التفاح ساهم ذلك في التقليل من أوزانهم عن طريق منع تخزين الدهون في البطن ودهون الكبد.

5. حرق الدهون
عندما يستعمل خل التفاح مع نظام غذائي غني بالدهون، فإنه يعمل على زيادة الجينات المسؤولة عن حرق الدهون، مما يقلل من تراكم الدهون.

6. تثبيط الشهية
تشير دراسة أخرى إلى أن الأسيتات قد تقلل من المراكز في الدماغ التي تتحكم في الشهية، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض استهلاك الطعام، مما يبطئ من معدل الطعام المتواجد في معدتك.

7. التعزيز من الامتلاء
خل التفاح قد يعزز الامتلاء، ويقلل من السعرات الحرارية
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال