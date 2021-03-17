فوائد خل التفاح للتنحيف

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك وهو حمض دهني قصير السلسلة يذوب في الأسيتات والهيدروجين في الجسم، بالتالي يعمل على إنقاص الوزن من خلال:





1. خفض مستويات سكر الدم

يعمل حمض الأسيتيك على تعزيز قدرة الكبد والعضلات على التقاط السكر من الدم.





2. تقليل مستويات الأنسولين

يقلل حمض الأسيتيك أيضًا من نسبة الأنسولين مقارنة مع الغلوكاغون، الذي تساعد بدوره على حرق الدهون.





3. تحسين الأيض

أظهرت دراسة أن حمض الأسيتيك يقوم بزيادة في إنزيم يسمى (AMPK)، الذي يعزز حرق الدهون ويقلل إنتاج الدهون والسكر في الكبد.





4. التقليل من تخزين الدهون

أثبتت دراسات البدانة، أن الأشخاص المصابين بداء السكري، عندما تناولوا خل التفاح ساهم ذلك في التقليل من أوزانهم عن طريق منع تخزين الدهون في البطن ودهون الكبد.





5. حرق الدهون

عندما يستعمل خل التفاح مع نظام غذائي غني بالدهون، فإنه يعمل على زيادة الجينات المسؤولة عن حرق الدهون، مما يقلل من تراكم الدهون.





6. تثبيط الشهية

تشير دراسة أخرى إلى أن الأسيتات قد تقلل من المراكز في الدماغ التي تتحكم في الشهية، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض استهلاك الطعام، مما يبطئ من معدل الطعام المتواجد في معدتك.





7. التعزيز من الامتلاء