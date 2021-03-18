خالد عكاشة: الحوار الوطني الفلسطيني تتويج للجهود المصرية لمصلحة فلسطين

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على الحوار الوطني الفلسطيني المقام على أرض مصر، إن الجولة الثانية من الحوار الوطني تأتي تتويجا لجهود مصرية مكثفة بذلت في الأشهر الماضية بشكل استثنائي .





وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" القيادة السياسية المصرية تعمل منذ سنوات لوضع الأطراف الفلسطينية على الطريق الصحيح من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني .





وتابع خالد عكاشة:" مصر فتحت أبوابها لكافة الفصائل الفلسطينية من اجل التوصل إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني والاتفاق على وضع سياسي جديد في فلسطين بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ".





وأكمل خالد عكاشة:" مصر تحاول ان تجعل البيئة الفلسطينية الحالية مهيأة لكي تنخرط في عمليات مفاوضات للحصول على حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني ".





ولفت خالد عكاشة:" مصر داعمة للحوار الوطني الفلسطيني ولقاءات الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني كانت تؤكد على أهمية الحوار بين كافة الفصائل الفلسطينية ".



