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فيديو جراف

فيديوجراف.. أحدهم غاب 11 عاما.. نجوم يعودون للشاشة في رمضان 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 10:20 م
صدى البلد
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منار شعبان
ايام قليلة ويبدأ مارثون مسلسلات رمضان 2021 والذي سيشهد عرض العديد من المسلسلات الدرامية والكوميدية والاثارة وغيرها من كافة الاشكال المختلفة والذي يقدمها كوكبة من النجوم الكبار الذين اعتادوا على الظهور في شهر رمضان .

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سيشهد رمضان 2021 عودة عدد كبير من النجوم والذين غابو عن الشاشة الرمضانية لسنوات طويلة بعضهم اتجه للسينما والبعض الاخر توقف عن تقديم اي عمل بينما اخرون عروض اعمالهم خارج شهر رمضان .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نجوم عادوا للشاشة الصغيرة في رمضان من خلال الفيديوجراف التالي.
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