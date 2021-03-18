ميدو في رسالة تحذيرية لوزير الرياضة وإدارة الزمالك: احذروا الخونة.. ومن أتى بكارتيرون فعليه تقديم استقالته

وجه أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، رسالة تحذيرية إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة، التي تدير شؤون نادي الزمالك فى الوقت الحالي.

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار :" قرارات وزير الرياضة أشرف صبحي بشأن نادي الزمالك كانت صحيحة في وقتها، وأحذر الوزير وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة من الخونة داخل النادي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: القرارات المتخذة بشأن نادي الزمالك _قرارات دولة_ وليست قرارات الوزير.. قولنا كتير فكفاية بقى.

وواصل: "أشرف قاسم المشرف العام السابق على الزمالك أكد لي أنه لم يكن يعلم أي شيئا عن بدائل مصطفي محمد في نادي الزمالك، مشيرا إلى أن التعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي جاء بقرارات من قبل إدارة النادي».



