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رياضة

ميدو في رسالة تحذيرية لوزير الرياضة وإدارة الزمالك: احذروا الخونة.. ومن أتى بكارتيرون فعليه تقديم استقالته

الخميس 18/مارس/2021 - 05:37 ص
ميدو
ميدو
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محمد رشاد
وجه أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، رسالة تحذيرية إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة، التي تدير شؤون نادي الزمالك فى الوقت الحالي.

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة النهار :" قرارات وزير الرياضة أشرف صبحي بشأن نادي الزمالك كانت صحيحة في وقتها، وأحذر الوزير وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة من الخونة داخل النادي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: القرارات المتخذة بشأن نادي الزمالك _قرارات دولة_ وليست قرارات الوزير.. قولنا كتير فكفاية بقى.

وواصل: "أشرف قاسم المشرف العام السابق على الزمالك أكد لي أنه لم يكن يعلم أي شيئا عن بدائل مصطفي محمد في نادي الزمالك، مشيرا إلى أن التعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي جاء بقرارات من قبل إدارة النادي».

واستكمل:« لو اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك هي المسؤولة عن رحيل باتشيكو في هذا التوقيت، والتعاقد مع بدلاء مصطفي محمد «لازم يقدموا استقالتهم ،  من حق جمهور الزمالك أن يعرف من كان وراء التعاقد مع سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب، ومروان حمدي من مصر المقاصة، وكذلك عودة باتريس كارتيرون مرة أخري للنادي خلفا لجايمي باتشيكو».

واختتم: جماهير الزمالك تتسائل أين رموز الزمالك من ناديهم ؟، أرسلت رسالة صوتية لمسؤولي الزمالك ونصحتهم من قبل بعدم عودة كارتيرون ومستعد أعرضها علي الهواء مباشرة، هعمل ايه اكتر من كده!".
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