إبراهيم سعيد: محمد شريف يذكرني بـ متعب .. وبواليا غير مقنع فى الأهلي

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يذكره بعماد متعب نجم الفريق السابق .
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : محمد شريف مكسب كبير للنادي الأهلي و يمثل إضافة حقيقة لهجوم الفريق .
كما أن والتر بواليا لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن رغم حصوله على أكثر من فرصة .
واختتم سعيد : أليو ديانج و عمرو السولية لا غنى عنهما في وسط ملعب الأهلي ، وهم الأكثر انسجامًا بين لاعبي خط الوسط .
وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب الشهداء، بالعاصمة كينشاسا.
أحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 6، ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 19 بمهارة رائعة، ثم أضاف البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 80.
ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط لينفرد بالمركز الثاني بالمجموعة خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة بـ10 نقاط، بعد فوز الأخير على المريخ ضمن الجولة الرابعة.