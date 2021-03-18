إبراهيم سعيد: محمد شريف يذكرني بـ متعب .. وبواليا غير مقنع فى الأهلي

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يذكره بعماد متعب نجم الفريق السابق .





وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : محمد شريف مكسب كبير للنادي الأهلي و يمثل إضافة حقيقة لهجوم الفريق .





كما أن والتر بواليا لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن رغم حصوله على أكثر من فرصة .





واختتم سعيد : أليو ديانج و عمرو السولية لا غنى عنهما في وسط ملعب الأهلي ، وهم الأكثر انسجامًا بين لاعبي خط الوسط .



