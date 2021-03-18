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رياضة

أزمة تعطل المؤتمر الصحفي لـ باتريس كارتيرون

الخميس 18/مارس/2021 - 05:52 م
كارتيرون
كارتيرون
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ملك موسى


تسبب عدم وجود المترجم الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تعطيل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر النادي ، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي للإعلام والجماهير البيضاء.

يحضر المؤتمر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للحديث في عدد من الأمور الخاصة بالفريق ورؤية الجهاز الفني في الفترة المقبلة.
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