أزمة تعطل المؤتمر الصحفي لـ باتريس كارتيرون

تسبب عدم وجود المترجم الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تعطيل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض.
وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر النادي ، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي للإعلام والجماهير البيضاء.
يحضر المؤتمر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للحديث في عدد من الأمور الخاصة بالفريق ورؤية الجهاز الفني في الفترة المقبلة.