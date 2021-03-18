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مدبولي: قضية المياه أصبحت تهدد أمن وسلامة الشعوب

الخميس 18/مارس/2021 - 05:57 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن قضية المياه أصبحت تهديدا يمس أمن وسلامة الشعوب.

وأضاف مدبولى خلال كلمته أمام اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه، نقلته اكسترا نيوز، أنه يجب تطوير المفاهيم والمبادئ التى من شأنها تعزيز الإدارة الرشيدة للمياه.

وتابع مدبولى، أن العالم يشهد تحديات جسامًا أهمها تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه.

وأكد مدبولى أن نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادى النيل.
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