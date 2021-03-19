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برلمان

برلمانى: زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها ومضاعفتها خلال السنوات الأخيرة يحسب للرئيس السيسي

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:50 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أحمد أيمن
قال النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب، إن جملة الأجور خلال ال6 سنوات الماضية وصلت لرقم مهول، هو تريليون و735 مليار جنيه بما يؤكد أن الارتقاء بدخل الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم كان ولا يزال الهدف لنظام الرئيس السيسي.

ولفت صالح في تصريحات له، إلى تقديره الشديد لقرارات الرئيس الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه وإقرار علاوتين بنحو 7.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات 13% وإقرار نحو 37 مليار جنيه لزيادة الرواتب، وهو ما يكشف بوضوح عن انحياز القيادة السياسية لمحدودى الدخل وسعيها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطنين. 

وشدد عضو مجلس النواب على أن زيادة الأجور يخضع لخطة ممنهجة من جانب الدولة، كما ان زيادتها تسير بشكل منتظم، موضحا إن السنوات الماضية شهدت نهوضا حقيقيا بمستوى كل العاملين في الدولة ماليا وإداريا، وترتيب الأوضاع وهو ما انعكس على الجميع ويعترف به الجميع.

وأكد صالح  أن تحركات الرئيس السيسي في مجال الأجور قضت على عقود من الإهمال تجاه موظفي الدولة، وأعادت لهم كثير من الحقوق المهضومة.
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