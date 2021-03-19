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رياضة

ثلاثي الزمالك يعتذر لباتشيكو عقب رحيله عن الزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:36 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن قيام بعض لاعبي الزمالك بالتواصل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق قبل رحيله.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن شيكابالا والونش وإمام عاشور تواصلوا مع باتشيكو قبل رحيله وأكدوا على تقديرهم واحترامهم له.


وأشار إلى أن الثلاثي اعتذروا لباتشيكو عما حدث في الفترة الماضية وطريقة رحيله بالإضافة إلى الأنباء التي خرجت عن وجود مشاكل معه وشددوا على المدرب بعلاقتهم القوية به.

وكان فريق الزمالك تعرض لهزيمة امام الترجي التونسي بهدف نظيف في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا على استاد القاهرة 
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