وكيل باتشيكو يروي كواليس رفضه إعارة مصطفى محمد لـ جالطا سراي

أكد شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، ان باتشيكو رفض تمامًا رحيل مصطفى محمد في يناير الماضي.





وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو كان يرفض تمامًا رحيل مصطفى محمد ولكن الإدارة طلبت منه الموافقة حال رحيل مصطفى محمد التعاقد مع مهاجم جيد بدلا منه".





وتابع: "باتشيكو حدد 4 أسماء للتعاقد معها ولم يكن منهم سيف الدين الجزيري ومروان حمد.





وكان مصطفى محمد نجم الفريق قد رحل للاعاره خلال فترة الانتقالات الشتوية لـ فريق جالطا سراي التركي لمدة موسم ونصف مع وجود بند للشراء