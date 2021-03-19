بحضور نجوم الفن .. تشييع جنازة مخرج الكاميرا الخفية من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" تشييع جنازة مخرج الكاميرا الخفية رائد لبيب، اليوم الموافق الجمعة، من داخل مسجد السيدة نفيسة، بعد صراع مع مرض السرطان.





وشهدت الجنازة حضور أقارب رائد لبيب وسط بكاء وحزن شديد، وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم.





جدير بالذكر أنه تعرض رائد لبيب لانتكاسة صحية في الأيام القليلة الماضية، وطلبت زوجته داليا المسلماني الدعاء له بعد تدهور حالته، ودخوله العناية المركز ووضعه على الأجهزة.

وكشفت زوجة المخرج الراحل في تصريحات لصدى البلد، أن زوجها دخل المستشفى منذ حوالي أسبوعين، وظل في غرفة عادية لمدة 10 أيام، قبل أن تسوء حالته الصحية وينقل للعناية المركزة، وعدم استقرار حالته.