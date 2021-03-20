ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D

السبت 20/مارس/2021 - 11:01 ص
مدرس بقنا يحلم بورش
مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر علي الخشب لمحاربة الليزر
Advertisements
يوسف رجب

شغل بلا حركة أو روح.. مدرس تربية فنية بقنا يحلم بعمل ورش موسعة للشباب لتدريبهم فنون الحفر علي الخشب لمحاربة شغل الليزر و الـ 3D.




الحفر الخشب و الإبداع في رسم اللوحات الفنية، هوايه بدأت مبكراً مع محمد ربيع عبدالباسط، قبل أن يلتحق بكلية التربية النوعية، ويعمل مدرساً للتربية الفنية منذ عام ٢٠٠٢ في مدرسة شركة سكر قوص بقنا، ما دفعه إلي تحويل غرف منزله إلي ما يشبه متحف أو معرض لأعماله التي ينتجها حباً في الفن والإبداع قبل أن تكون للبيع والتجارة.


البداية الحقيقية يعتبرها مع مشاركته في معرض للأعمال الفنية بالتربية والتعليم في العام ٢٠٠٣ والتي دفعته لإنجاز العديد من الأعمال الفنية التي تعتمد على المهارة اليدوية والحرفية، حولت كل وقته إلي فن وإبداع في المنزل والمدرسة.


شغل الماكينات الجاهز يعتبره " محمد عبدالباسط" العدو الأبرز للفن و الفنانين، فهي أعمال بلا حركة أو روح و تفتقد لكل لمسات الجمال التي تتميز بها الأعمال اليدوية التي يشعر من يراها بأنها تحمل بصمات مصمميها ومبتكريها.


يطالب محمد عبدالباسط، الدولة برعاية الفنانين و أصحاب الحرف اليدوية التي تعاني بشدة في المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الجاهزة و الصينية التي اقتحمت كافة المجالات، قبل أن تنقرض وتصبح عملة نادرة.



قال محمد ربيع عبدالباسط.. مدرس تربية فنيه بمدرسة شركة السكر الإعدادية بقوص، بدأت العمل في الحفر علي الخشب كهواية منذ الصغر، لكن أتقنتها بعد تخرجي في ٢٠٠٢ ومن وقتها و أنا أعمل بها كهواية و حرفة لكل من يريد شراء منتجات يدوية بأذواق وتصميمات خاصة.



و أضاف عبدالباسط، شغل الحفر علي الخشب لا يحتاج إلي أدوات كثيرة فى مكلفة، فتصميم لوحة فنية لا يحتاج سوي أزميلات بسيطة و شاكوش وكتر، مع الخامات التي يتم الحفر عليها، ويرجع ذلك لطلب المستهلك فالبعض يطلب خامات خشب شعبية و آخرين يطلبون خامات مميزة، فضلا عن الدقة والمهارة في التصميم لكي يتم إخراج عمل مميز.



و تابع عبدالباسط، تصميم اللوحات البسيطة لا يستغرق سوي ساعتين من الوقت وهو ما يجعل الأمر بسيطاً لشباب الفنانين والرسامين الراغبين في عمل ورش ومعارض صغيرة لمنتجاتها، و أحلم بأن تتحقق أمنيتي بعمل معرض يضم الأعمال الفنية للشباب المبدعين والهواة بمحافظة قنا و أن تتضمن ورش عمل لتعليمهم أصول و ذوقيات الحفر علي الخشب.



و أضاف مدرس التربية الفنية، بأن الأعمال الفنية مازالت تلقي قبولا لدي الكثير من الفئات، وعلي رأسهم المهتمين بالفن والإبداع واقتناء الانتيكات واللوحات الفنية، إضافة إلي العرسان الجدد الذين يحرصون علي شراء لوحات وتصميمات تحمل أسمائهم لتزيين شققهم.



و أشار عبدالباسط، إلي أن شغل ماكينات الـ 3D أو الليزر، بلا روح أو حركة وكلها نسخ مكررة لا تحمل طابع يميزها عن الأخري، بعكس المنتجات اليدوية التي تحمل كل نسخة لمسة مختلفة، ولا توجد ماكينة تستطيع إخراج التقسيمات الدقيقة التي تحتويها اللوحات اليدوية، والتي تميز بها الصانع المصري مثل منتجات خان الخليلي التي تعد ماركات عالمية.



و أوضح عبدالباسط، بأن ابداع وتميز  الأعمال اليدوية يظهر بوضوح في الكتابات والرسوم و الآيات القرآنية التي يتم زخرفة الحوائط أو القطع الخشبية بالمساجد والتي لا يمكن لأي آلة أن تصممها، لأنها تستغرق جهد و وقت ومهارات احترافية عالية لعدم حدوث في خطأ قد يستدعي إعادة العمل مرة أخرى.



و طالب عبدالباسط، أن تتبني المحافظة بالتعاون مع قصور الثقافة، عمل معرض للمنتجات اليدوية يتسع لكل الفنانين بمركز قوص لكي نساهم في إحياء الفنون اليدوية الجميلة التي تعبر عن مهارة ودقة و ذوقيات الفنان المصري.



اقرأ أيضاً :


في يوم الطبيب المصري.. محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض


6 آلاف مريض سنويًا.. رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
شغل بلا روح.. مدرس بقنا يحلم بورش لفنون الحفر على الخشب لمحاربة الليزر و الـ 3D
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة صنايعية مصر.. الثقافة تحارب البطالة فى الصعيد بتعليم فن الإيبوكسى

كتب سورة البقرة كاملة في لوحة.. خطاط سكندري مبدع يخطف القلوب بلوحة فنية رائعة

خلال عام كامل .. خطاط مصري يبدع في كتابة سورة البقرة كاملة على لوحة واحدة ويشارك في معرض حروف وكلمات بمكتبة الإسكندرية

تعمل بالطاقة الشمسية.. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد مدرسة محمد علي الزخرفية

تحدوا إعاقتهم بالألوان.. طلاب مكفوفون بدمنهور يحولون المخلفات إلى ديكورات للمنزل.. فيديو

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح المعرض الفني لفناني كلية التربية النوعية بقنا

ترشيحاتنا

لطلاب المعاهد الأزهرية.. مواصفات ورقة الأسئلة لامتحان شهر مارس

لماذا لا أشعر بالاطمئنان في الصلاة وأشرد فيها؟.. الإفتاء تجيب

بعد تعرضها لوعكة صحية .. شاهد نتيجة مسحة الإعلامية شيما صابر

والدة الشهيد محمد أنور: دم أولادنا مرحش هدر وحقهم هيرجع

صنداي أوليسيه لـ صدى البلد: موتسيبي الأنسب لرئاسة الكاف لعدة أسباب

الأرصاد الجوية تحذر من صيف هذا العام.. وتوقعات بزيادة درجات الحرارة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الأناقة والجرأة.. شاهد فساتين إلهام شاهين على السجادة الحمراء

رسميا .. تعرف على أسعار نيسان صني في مبادرة الإحلال

بإطلالة أنيقة.. صبا مبارك تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها