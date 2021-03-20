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أخبار العالم

رئيس الشاباك الإسرائيلي يدعو الرئيس الفلسطيني لإلغاء الانتخابات التشريعية حال ترشح حماس

السبت 20/مارس/2021 - 01:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعا رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ناداف أرجمان، الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة في حال ترشحت حركة حماس.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، نقلًا عن مصدر فلسطيني، قوله:"إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلب الشاباك حول الانتخابات المرتقبة".

وأفادت القناة العبرية، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي تقدم بهذا الطلب للسلطة الفلسطينية، خلال الأسبوعين الماضيين، أثناء اجتماع تم عقده بمقر الحكومة الفلسطينية في رام الله.

ويأتي طلب الشاباك في ظل استعدادات فلسطينية على قدم وساق، لإجراء الانتخابات لأول مرة بعد 14 عامًا من الانقسام السياسي، والجغرافي، العام  2006، إبان سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
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