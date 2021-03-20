المغرب يجدد رفضه تدخل الاتحاد الإفريقي بقضية الصحراء

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة مساء الجمعة، إن بلاده غير معنية وغير مهتمة بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، الذي انعقد يوم 9 من الشهر الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.





ووصف بوريطة الأمر بـ"حدث غير ذي شأن" بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد، وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في الرباط عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الغنيني إبراهيم خليل كابا.





وأضاف "هذا البلاغ هو ثمرة مناورات وخروقات شابت مسطرة المصادقة"، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ انعقد في التاسع من مارس، بينما صدرت هذه الوثيقة يوم 19 من الشهر ذاته.





وأكد أن "اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ هذا شابته في الأصل عدة خروقات وأثار العديد من علامات الاستفهام بخصوص سياقه، وأهدافه ودوافعه الخفية".





وأوضح الوزير أن الحل ينبغي أن يعكس الموقف الوطني لثلثي الدول الإفريقية التي لا تعترف بجبهة بوليساريو التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية، و "أن غالبية دول القارة تدعم مغربية الصحراء ،لذلك، فنحن نعتبر الأمر حدثا غير ذي شأن".







