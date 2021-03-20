صحيفة إنجليزية: محمد صلاح أكثر لاعب سعيد في ليفربول لمواجهة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مواجهة ريال مدريد ستسعد محمد صلاح أكثر من أي فرد آخر في ليفربول لسببين.
وكتبت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن محمد صلاح يريد الانتقام من ريال مدريد وقائده سيرجيو راموس بسبب ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018، وهو خروج صلاح مصابًا بعد نصف ساعة فقط من نهائي الأبطال على يد سيرجيو راموس.
أفادت تقارير صحفية عن تراجع القيمة التسويقية للفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بقيمة 10 ملايين يورو.
وحسب "سبورت 360"، نقلا عن موقع ترانسفير ماركت العالمي فإن آخر تحديث بشأن القيمة السوقية للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مارس الجاري شهد تراجع القيمة السوقية لمحمد صلاح.
بعدما أصبحت قيمته 110 مليون يورو بدلا من 120 مليون يورو، وحافظ فيها هاري كين على قيمته عند 120 مليون يورو لينفرد بالصدارة ويتراجع صلاح للمركز الثاني.
وفي سياقا آخر، حصد هدف الارجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الاسباني لقب الافضل في اسبوع دورى ابطال اوروبا ، حينما سجل في مرمي باريس سان جيرمان في المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما .
وخرج فريق برشلونة من دورى ابطال اوروبا بفعل رباعية الذهاب علي ملعب الكامب نو .