صحيفة إنجليزية: محمد صلاح أكثر لاعب سعيد في ليفربول لمواجهة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مواجهة ريال مدريد ستسعد محمد صلاح أكثر من أي فرد آخر في ليفربول لسببين.





وكتبت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن محمد صلاح يريد الانتقام من ريال مدريد وقائده سيرجيو راموس بسبب ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018، وهو خروج صلاح مصابًا بعد نصف ساعة فقط من نهائي الأبطال على يد سيرجيو راموس.



