الحلال بيّن والحرام بيّن.. موضوع خطبة الجمعة المقبل

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان: "الحلال بيّن والحرام بيّن".









ونبهت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.









وقالت الأوقاف إن الخطبة موضوع الخطبة يهدف إلى التأكيد على معنيين الأول هو ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام، والآخر هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.







