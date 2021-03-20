فنانة عربية تحبس أمها والقاضي يستبدل العقوبة بمبلغ 20 ألف دينار





أفادت صحيفة الوطن البحرينية بان القضاء البحريني وافق، على استبدال عقوبة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، بدلا من حبسها سنة مع النفاذ، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف العقوبة التي قضت بحبسها بتهمة اختلاس 20 ألف دينار من حساب ابنتها القاصر.





وأشارت الصحيفة البحرينية الي إن القرار صدر مساء يوم الخميس الماضي، باستبدال العقوبة بإلزام منى السابر بدفع المبلغ خلال شهر من تاريخ صدور القرار، بعد العديد من النداءات صدرت من أصدقاء ومواطنين، بالوقوف إلى جانب السابر لجمع تبرعات تساهم في سداد المبلغ، إلا أن ذلك يحتاج لموافقات أمنية من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لكي يتمكن البنك من استلام التبرعات بعد موافقة المصرف المركزي.





واستمرت النزاعات القضائية بين حلا الترك ووالدتها، من جهة والدعاوى الشرعية بين الوالدين من جهة أخرى على حضانة الطفلة الذهبية، حيث تمكن والد حلا المنتج محمد الترك من الحصول على حكم بحضانة الفنانة الشابة، وتقديم بلاغ ضد مطلقته بأنها استولت على مبلغ 20 ألف دينار من حساب ابنتهما البنكي.



