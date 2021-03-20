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أخبار العالم

فنانة عربية تحبس أمها والقاضي يستبدل العقوبة بمبلغ 20 ألف دينار

السبت 20/مارس/2021 - 04:56 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمود نوفل

أفادت صحيفة الوطن البحرينية بان القضاء البحريني وافق، على استبدال عقوبة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، بدلا من حبسها سنة مع النفاذ، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف العقوبة التي قضت بحبسها بتهمة اختلاس 20 ألف دينار من حساب ابنتها القاصر.

وأشارت الصحيفة البحرينية الي إن القرار صدر مساء يوم الخميس الماضي، باستبدال العقوبة بإلزام منى السابر بدفع المبلغ خلال شهر من تاريخ صدور القرار، بعد العديد من النداءات صدرت من أصدقاء ومواطنين، بالوقوف إلى جانب السابر لجمع تبرعات تساهم في سداد المبلغ، إلا أن ذلك يحتاج لموافقات أمنية من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لكي يتمكن البنك من استلام التبرعات بعد موافقة المصرف المركزي.

واستمرت النزاعات القضائية بين حلا الترك ووالدتها، من جهة والدعاوى الشرعية بين الوالدين من جهة أخرى على حضانة الطفلة الذهبية، حيث تمكن والد حلا المنتج محمد الترك من الحصول على حكم بحضانة الفنانة الشابة، وتقديم بلاغ ضد مطلقته بأنها استولت على مبلغ 20 ألف دينار من حساب ابنتهما البنكي.

وبالفعل حضرت حلا للمحكمة وشهدت ضد والدتها مؤكدة أنها اختلست المبلغ، وقضت المحكمة بحبسها سنة مع النفاذ، لكنها تقدمت بطلب إلى قاضي تنفيذ العقاب باستبدال العقوبة لكونها حاضنة لطفل مازال في المدرسة ويحتاج لرعايتها، وعلى إثره قرر قاضي تنفيذ العقاب الموافقة على الطلب وتعويض عقوبة الحبس بعقوبة إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة بإلزام السابر برد مبلغ 20300 دينار للمجني عليها "حلا موفق محمد رمضان الترك" خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
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