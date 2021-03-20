بعد غيابه عن الكلاسيكو أمام الهلال.. بشرى لمنتخب مصر بشأن حجازي

تأكد بشكل رسمي، غياب الدولي المصري أحمد حجازي عن مباراة فريقه اتحاد جدة أمام الهلال في الكلاسيكو المقبل، بالجولة رقم 25 من الدوري السعودي.





وتلقى حجازي بطاقة حمراء خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام مضيفه الرائد في المباراة التي تجمع بينهما الآن، بعد جذب لاعب الخصم من قميصه وسقوطه على الأرض.





وبغيابه عن الكلاسيكو أمام الهلال، حصل حجازي على فرصة المشاركة مع المنتخب الوطني، في مباراتي كينيا وجزر القمر المقبلتين بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.





كان اتحاد جدة اشترط مشاركة حجازي في لقاء كينيا فقط 25 مارس الجاري، حتى يلحق بكلاسيكو الدوري السعودي ضد الهلال يوم 9 أبريل المقبل، نظرًا للبروتوكول المفروض هناك بدخوله الحجر صحي لمدة 14 يوما بعد عودته إلى السعودية.



