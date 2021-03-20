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أخبار البلد

الصحة العالمية تكشف درجة الأمان فى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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محمد غالي

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 120 مليون إصابة، وأكثر من مليونَى وفاة، حتى 17 مارس الجارى، مؤكدة أنه لا يزال التطعيم أداة بالغة الأهمية للمساعدة فى الوقاية من مزيد من حالات الإصابة والوفيات، ومكافحة الجائحة.

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية، فى بيان اليوم، أنه تم تطعيم أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا فى أوروبا، وأكثر من 27 مليون جرعة من لقاح كوفيشيلد (لقاح أسترازينيكا الذى يُنتجه المعهد الهندى للأمصال) فى الهند، حتى الآن، لافتة إلى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بفيروس كورونا، التابعة للجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات فى منظمة الصحة العالمية إلكترونيًا يومَى 16 و19 مارس الجارى، لاستعراض المعلومات والبيانات المتاحة عن حالات (جلطات الدم) ونقص الصفيحات الدموية بعد التطعيم بلقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا. 


واستعرضت اللجنة الفرعية تقارير وبيانات التجارب السريرية بناءً على بيانات المأمونية الواردة من أوروبا، والمملكة المتحدة، والهند، وقاعدة البيانات العالمية لتقارير المأمونية للحالات الفردية التابعة للمنظمة (Vigibase) وبناءً على استعراض علمى دقيق للمعلومات المتاحة، توصَّلت اللجنة الفرعية إلى الاستنتاجات والتوصيات شملت أنه لا يزال لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (ويشمل ذلك كوفيشيلد) يتمتع بمرتسم إيجابى للمخاطر والمنافع، مع إمكانات هائلة للوقاية من العدوى والحد من الوفيات فى جميع أنحاء العالم.

 

وكانت التوصية الثانية أن البيانات المتاحة تشير إلى أى زيادة عامة فى حالات التخثر "الإصابة بالجلطات" مثل التخثر الوريدى العميق أو الانصمام الرئوى بعد إعطاء لقاحات فيروس كورونا. 


وتابعت: "تتماشى معدلات حالات الانصمام الخثارى "الإصابة بالجلطات" المُبلَغ عنها بعد لقاحات كوفيد-19 مع العدد المتوقع لتشخيصات هذه الحالات، وتحدث كلا الحالتيْن بشكل طبيعى، وهى ليست حالات غير شائعة، وتحدث هذه الحالات أيضًا نتيجة مرض كوفيد-19 وكانت المعدلات التى لوحظت أقل مما كان متوقعًا بالنسبة لهذه الحالات. 


وقالت: بينما تم الإبلاغ عن حالات نادرة وفريدة من الانصمام الخثارى "الإصابة بالجلطات"، إلى جانب نقص الصفيحات، مثل التخثر الجيبى الوريدى الدماغى، بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 فى أوروبا، فليس من المؤكَّد أنها حدثت بسبب التطعيم.  


واستعرضت لجنة التيقُّظ الدوائى وتقييم المخاطر التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية 18 حالة من حالات التخثر الجيبى الوريدى الدماغى من بين ما مجموعه أكثر من 20 مليون تطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 فى أوروبا ولم يثبُت وجود علاقة سببية بين هذه الأحداث النادرة فى هذا الوقت.  


واضافت: "ينبغى توفير قدر كاف من التثقيف للمهنيين الصحيين والأشخاص الذين يتلقون التطعيم للتعرُّف على علامات وأعراض جميع الأحداث الضارة الخطيرة بعد التطعيم بجميع لقاحات كوفيد-19، بحيث يمكن للمواطنين أن يلتمسوا الرعاية والعلاج الطبى الفورى المناسب ويحصلوا عليهما".  


وأوصت اللجنة الفرعية أن تواصل البلدان رصد أمان جميع لقاحات كوفيد-19 وتعزيز الإبلاغ عن الأحداث الضارة المشتبه فيها وتوافق اللجنة الفرعية على خطط الوكالة الأوروبية للأدوية الرامية إلى مواصلة استقصاء هذه الأحداث ورصدها وستواصل اللجنة الفرعية استعراض بيانات المأمونية المتعلقة بجميع لقاحات فيروس كورونا.

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