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رياضة

ثنائية بنزيما تقود ريال مدريد لفوز هام على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

السبت 20/مارس/2021 - 07:55 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تفوق ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف على سيلتا فيجو في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإسباني.

ونجح الميرينجي في الارتقاء للنقطة 60 في المركز الثاني مؤقتا، وبات يبعد بفارق عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ3 نقاط.

وتقدم ريال مدريد بثنائية عن طريق نجمه وهدافه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 20 و30، ليرفع بنزيما رصيده من الأهداف إلى 17 بفارق 4 أهداف عن ليونيل ميسي المتصدر. وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق تمكن سانتي مينا من تقليص الفارق لصالح سيلتا فيجو.

واستمرت النتيجة بتقدم الريال بثنائية مقابل هدف حتى الوقت الضائع من الوقت الأصلي، حيث تمكن النجم ماركو أسينسو من إضافة ثالث أهداف الريال ثم أطلق بعد ذلك حكم اللقاء صافرة المباراة معلنا عن فوز الميرينجي (3 – 1).

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة في تلك الجولة مع ريال سواسيداد، فيما سيلاقي أتليتكو مدريد فريق ألافيس.
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