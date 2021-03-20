أنت كنت تحت السرير.. أحمد موسى لـ أيمن منصور ندا: رفعت الكارت الأحمر للإخوان في 30 يونيو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على أيمن منصور ندا، بعد قيامه بالتنمر عليه، قائلا:" أيمن منصور ندا كان تحت السرير خايف من الاخوان في فترة حكم الإخوان، واحنا كنا بنخرج في الإعلام لمهاجمة الإخوان وحكم المعزول مرسي".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أيمن منصور ندا بيشتغل في جامعة القاهرة ويبدو أن رئيس جامعة القاهرة شكله ميعرفش حاجة عن اللي حصل".





وأكمل الإعلامي احمد موسى :" في 30 يونيو 2013 رفعت الكارت الأحمر لمحمد مرسي، وأنت كنت لسه بـ شورت او تحت السرير".



