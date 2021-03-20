أنت كنت تحت السرير.. أحمد موسى لـ أيمن منصور ندا: رفعت الكارت الأحمر للإخوان في 30 يونيو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على أيمن منصور ندا، بعد قيامه بالتنمر عليه، قائلا:" أيمن منصور ندا كان تحت السرير خايف من الاخوان في فترة حكم الإخوان، واحنا كنا بنخرج في الإعلام لمهاجمة الإخوان وحكم المعزول مرسي".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أيمن منصور ندا بيشتغل في جامعة القاهرة ويبدو أن رئيس جامعة القاهرة شكله ميعرفش حاجة عن اللي حصل".
وأكمل الإعلامي احمد موسى :" في 30 يونيو 2013 رفعت الكارت الأحمر لمحمد مرسي، وأنت كنت لسه بـ شورت او تحت السرير".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" إحنا رجالة ندافع عن بلدنا مصر ونقف مع مؤسسات الدولة المصرية، ولم أتلون أو أتغير وسأظل أدافع عن الدولة المصرية وليس لنا مطالب او اطماع إلا مصلحة الدولة المصرية، وكنت اكتب ملفات عن الإخوان منذ التسعينيات يا ايمن منصور ندا وانت كنت بشورت ساعتها".