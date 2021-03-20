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تعليم

علاج طبيعي القاهرة : تدريبات عملية للطلاب بالمستشفيات الجامعية

السبت 20/مارس/2021 - 11:56 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد

كشفت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ، عن الجوانب العملية والتدريب الميداني الخاص بالطلاب .

أوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الكلية خلال الفصول الدراسية تقوم بعمل تدريبات ميدانية للطلاب ، بداية من طلاب السنة الثالثة وحتى السنة الخامسة ، حيث يتم تدريس خمس سنوات للطلاب إضافة إلى سنة "امتياز"

وأضافت "المنياوي" إن هذه الزيارات والتدريبات تشمل توزيع الطلاب على المستشفيات الجامعية والتعليمية ، على حسب التخصصات الخاصة بكل فرقة أو سنة دراسية ، مثل تخصصات الباطنة والجراحة وغيرها من التخصصات ، بحبث يتم التدريب على العلاج الطبيعي لهذه التخصصات .

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وأشارت إلى أنه بالنسبة لطلاب الفرق الأولى والثانية ، فيتم تدريس العلوم الأساسية ، مثل التشرح والفيسيولوجي وغيرها من العلوم والتخصصات الأخرى التي يتم تدريسها لهم وتعريفهم بها ، لتأهيلهم لهذه التدريبات العملية بعد ذلك .

ونوهت إلى أنه سيتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء كافة الفرق الدراسية الخمس بالكلية من باقي الامتحانات مباشرة ، بحيث تكون بنفس خطة الفصل الدراسي الأول من حيث كيفية ونظام الحضور بالكلية والذي يجمع بين الحضوري والأونلاين.

وكانت عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة قد أوضحت إنه يتم إجراء جميع امتحانات الفصل الدراسي الاول "أونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية ، مع إمكانية إجراؤها للطلاب الذين يواجهون مشكلات تقنية على المنصة الاليكترونية .
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