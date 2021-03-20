عميدة بنات عين شمس تكشف تفاصيل الدراسة بالترم الثاني

قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، ان الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات، مؤكدة انه سيتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاته لصدي البلد، انه سوف يتم استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين في الدراسة، كما حدث في الترم الاول من خلال الدمج ما بين نظامي التعليم عن بعد والحضور.





وأشارت عميدة كلية البنات، الي عدد ايام الحضور بالاقسام النظرية سوف يتم حضور الطلاب بمقر الكلية يومين أما عن الاقسام العملية فلا تتخطي حاجز ال 3 او 4 ايام ولذك يتم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المشددة.





وأضافت الدكتورة رقية ، أنه يتم تطوير مدرجات وقاعات الدراسة والكنترولات والصالة الرياضية على أعلى مستوى وكفاءة، كما يتم رفع البنية التحتية الإلكترونية بالكلية.

