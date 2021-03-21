تجنب الزهايمر .. علامات تدل على مشكلة في الذاكرة

يتجاهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات التى تدل على أن هناك مشكلة فى الذاكرة، لذلك نكشف عن هذه العلامات.





وفقا لما نشره موقع هيلثي، لن يتمكن الشخص الذي يعاني من مشكلة في الذاكرة من تذكر الأشياء المهمة لفترات زمنية متفاوتة، كلما زادت خطورة المرض أو الإصابة، زاد احتمال استمرار فقدان الذاكرة.





قد تجعل المشاكل الأكثر أهمية في الذاكرة ، مثل مرض الزهايمر ، من الصعب تذكر ما حدث منذ أيام أو أسابيع أو شهور أو حتى سنوات ، وقد يكون من الصعب تعلم وتذكر أشياء جديدة.





ماذا سيفعل الطبيب؟

من المهم مراجعة الطبيب.. سيختبر الطبيب قدرة الشخص على تذكر الأحداث أو الأسماء أو الأماكن عن طريق طرح الكثير من الأسئلة.. في حالة الاشتباه بإصابة دماغية ، قد يرغب الطبيب أيضًا في التقاط صورة لدماغ المريض وجمجمة باستخدام الأشعة المقطعية.





إذا كان الشخص يعاني من فقدان الذاكرة من إصابة في الرأس ، فسيصمم الطبيب خطة علاجية لمساعدة الدماغ على الشفاء ، وإذا لزم الأمر ، لمساعدة الشخص على إعادة تعلم الأشياء التي نسيها. إذا كانت مشكلة الذاكرة ناتجة عن تعاطي المخدرات أو الكحول ، يحتاج الشخص إلى التوقف عن تعاطي هذه المواد قبل أن تتحسن ذاكرته.





مع السكتات الدماغية ، يمكن للذاكرة أن تعود ولكن ذلك يعتمد على شدة وموقع السكتة الدماغية في الدماغ. مع مرض الزهايمر ، لا يمكن استعادة الذاكرة المفقودة ، لكن العلماء يعملون على الأدوية التي يأملون في أن تمنع يومًا ما هذا النوع من فقدان الذاكرة.





تؤثر معظم مشاكل الذاكرة على كبار السن، فما الذي يمكنك فعله لذاكرتك.. استخدم عقلك! من خلال القيام بأنشطة صعبة ، مثل القراءة وحل الألغاز ، يمكنك تدريب عقلك حتى تتذكر الذكريات الرائعة لسنوات عديدة قادمة.