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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل كيش الدجاج بأسهل الخطوات

الأحد 21/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج  بالصحة والراحة طريقة عمل كيش الدجاج في المنزل بأسهل الخطوات، فهي تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لضيوفك وأفراد أسرتك.

مقادير كيش الدجاج
2 عجينة باف باستيري حجم كبير مفرودة
2 صدور دجاج  مكعبات
1 ثمرة فلفل رومي  مكعبات
بصلة مفرومة 
بقدونس مفروم ناعم 
ملح 
فلفل أسود 
توابل دجاج 
أصابع كابوريا  قطع
2 بيضة 
250 جرام جبن شيدر مبشور 
1 و نصف كوب زبادي 
1 ملعقة صغيرة زعتر جاف 


طريقة تحضير كيش الدجاج
للحشو
-يضاف الزعتر الجاف لخليط الدجاج و يقلب جيدا ثم تضاف توابل الدجاج و مكعبات الفلفل الأخضر و الملح و الفلفل الأسود و يقلب جيدا مرة أخرى ثم يضاف البقدونس المفروم
-ترفع الطاسة من على النار عند تمام النضج ثم تضاف قطع أصابع الكابوريا

للصوص
-في وعاء يخلط الزبادي مع الزعتر و البيض و البقدونس المفروم
-في طاسة تفرد عجينة الباف باستيري ويخرم باستخدام الشوكة ثم تضاف الجبنة الشيدر المبشورة و توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة
-تخرج من الفرن ثم تحشى بخليط الدجاج و الكابوريا و يضاف طبقة خليط الزبادي ثم تضاف جبنة الشيدر المبشورة على الوجه
-توضع في الفرن و تترك حتى تمام الطهي
-تقدم ساخنة


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