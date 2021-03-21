الدوري الإسباني .. برشلونة يسعى لاستعادة الوصافة أمام ريال سوسيداد





ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة وصافة الليجا من ريال مدريد.





وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - تيناس.

خط الوسط: ديست - أراخو - لينجليت - أومتيتي - مينجويزا - فيربو جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - بيانيتش - ماتيوس - ريكي بويج - دي يونج - موريبا - بيدري.





في المقابل يأمل ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، لتأمين تواجده بالمركز الخامس، والحفاظ على حظوظه في المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس بـ 45 نقطة.

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.