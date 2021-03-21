ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة يسعى لاستعادة الوصافة أمام ريال سوسيداد

الأحد 21/مارس/2021 - 09:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة وصافة الليجا من ريال مدريد.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - تيناس.

خط الوسط: ديست - أراخو - لينجليت - أومتيتي - مينجويزا - فيربو جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - بيانيتش - ماتيوس - ريكي بويج - دي يونج - موريبا - بيدري.

في المقابل يأمل ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا،  لتأمين تواجده بالمركز الخامس، والحفاظ على حظوظه في المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس بـ 45 نقطة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت