عبر صدى البلد.. مي فاروق تبدع في غناء ست الحبايب "فيديو"

حلّت المطربة مي فاروق ضيفة على موقع "صدى البلد" الإخباري في ندوة خاصة، وتألقت في غناء أغنية "ست الحبايب" احتفالا بعيد الأم.





وأعربت مي فاروق خلال الندوة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على أغنيتها الجديدة "آه يا طير" الذي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة.





مي فاروق قدمت أغاني طربية عديدة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، وقدمت عددا من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات التي لاقت نجاحًا واستحسانًا من الجماهير بنفس القدر الذى أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي.



