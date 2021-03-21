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برلمان

المستشار فرج الدرى يوجه الشكر للقيادة السياسية: المرأة المصرية نالت فى عهدكم حقوقها

الأحد 21/مارس/2021 - 03:39 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وجه المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ ،عددا من الرسائل الهامة خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

وقال "الدرى":رسالتى الأولى، ​إلى الأم فى يوم عيدها ، فمهما أوتى المرء من بيان ، فلا يستطيع أن يوفيها حقها من التكريم ، ويكفيها فخرًا أن كرمها رب العالمين فى جميع كتبه السماوية.

وقال المستشار، إن رسالتى الثانية إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسى و لا تسعفنى الكلمات – يا فخامة الرئيس – التى أستطيع بها أن أوفيكم قدركم ، لما نالته المرأة فى عهدكم من تكريم وآخرها اليوم ، وأذكر منها ما تفضلتم به من توجيه لاستكمال حقها الدستورى بالتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة ، حفظك الله يا فخامة الرئيس، وحفظ الله بك مصر والعروبة.

كما وجه المستشار فرج الدرى رسالته الثالثة إلى الغرفة المجاورة – غرفة مجلس النواب الموقر.

وقال : أتوجه إليها بالتهنئة بأن أعتلى منصتها أحد حماة الدستور وسدنته ، معالى المستشار الجليل الدكتور  حنفى جبالى ، وبذلك يكون البرلمان بغرفتيه في مأمن دستورى وتشريعى ، أن ترأسه من توليا رئاسة المحكمة الدستورية العليا ، بالإضافة إلى أن رئيسى اللجنتين الدستورية والتشريعية بالغرفتين ، ممن توليا أعلى مناصب القضاء ، ويرأس لجنتنا معالى المستشار  عبد الله عصر وهو من سبق أن شغل منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ، لذلك قد اجمعنا على انتخابه، و لما يتسم به من علم غزير، وخلق رفيع والمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، فلقد جبر الله خاطره ، جبرًا هو وليه ، جزاء ما قدمه لوطنه ، وكان فضل الله عليه عظيما .
   
كما وجه التهنئة للنائب محمد أبو العينين ، ولا سيماأن أداءه البرلمانى المتميز لسنوات عدة ، سواء فى الداخل أو الخارج ، جعله أهلًا لتولى هذا المنصب الرفيع .

وقال "الدرى" أكتمل العقد بتعيين المستشار أحمد مناع أمينا ً عاما على المجلس ، وهو الرجل الذى إذا ما ذكر ذكرت مكارم الأخلاق .

وأوضح النائب فرج الدرى أن رسالته الرابعة   إلى مجلس الحكماء ، بضرورة استبدال التصفيق بطيب الكبام قائلا : "الكلمة نور"
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