المستشار فرج الدرى يوجه الشكر للقيادة السياسية: المرأة المصرية نالت فى عهدكم حقوقها

وجه المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ ،عددا من الرسائل الهامة خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .





وقال "الدرى":رسالتى الأولى، ​إلى الأم فى يوم عيدها ، فمهما أوتى المرء من بيان ، فلا يستطيع أن يوفيها حقها من التكريم ، ويكفيها فخرًا أن كرمها رب العالمين فى جميع كتبه السماوية.





وقال المستشار، إن رسالتى الثانية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى و لا تسعفنى الكلمات – يا فخامة الرئيس – التى أستطيع بها أن أوفيكم قدركم ، لما نالته المرأة فى عهدكم من تكريم وآخرها اليوم ، وأذكر منها ما تفضلتم به من توجيه لاستكمال حقها الدستورى بالتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة ، حفظك الله يا فخامة الرئيس، وحفظ الله بك مصر والعروبة.





كما وجه المستشار فرج الدرى رسالته الثالثة إلى الغرفة المجاورة – غرفة مجلس النواب الموقر.





وقال : أتوجه إليها بالتهنئة بأن أعتلى منصتها أحد حماة الدستور وسدنته ، معالى المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى ، وبذلك يكون البرلمان بغرفتيه في مأمن دستورى وتشريعى ، أن ترأسه من توليا رئاسة المحكمة الدستورية العليا ، بالإضافة إلى أن رئيسى اللجنتين الدستورية والتشريعية بالغرفتين ، ممن توليا أعلى مناصب القضاء ، ويرأس لجنتنا معالى المستشار عبد الله عصر وهو من سبق أن شغل منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ، لذلك قد اجمعنا على انتخابه، و لما يتسم به من علم غزير، وخلق رفيع والمستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، فلقد جبر الله خاطره ، جبرًا هو وليه ، جزاء ما قدمه لوطنه ، وكان فضل الله عليه عظيما .

كما وجه التهنئة للنائب محمد أبو العينين ، ولا سيماأن أداءه البرلمانى المتميز لسنوات عدة ، سواء فى الداخل أو الخارج ، جعله أهلًا لتولى هذا المنصب الرفيع .





وقال "الدرى" أكتمل العقد بتعيين المستشار أحمد مناع أمينا ً عاما على المجلس ، وهو الرجل الذى إذا ما ذكر ذكرت مكارم الأخلاق .



