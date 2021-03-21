علاج سرطان البنكرياس .. وأبرز أنواع العمليات الجراحية

يعد علاج سرطان البنكرياس من اصعب الاورام الخبيثة خاصة الحالات المتأخرة منه، و يعتمد العلاج الذي ستحصل عليه على و حجم ونوع سرطان البنكرياس لدى المريض ومكان وجوده ومدى انتشاره فى الجسم هذا بالاضافة الى ال صحة العامة.





ووفقا لما جاء فى موقع " nhs" يشمل علاج سرطان البنكرياس الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والرعاية الداعمة و يقوم فريق الرعاية المتخصص الذي يعتني بك بما يلي:





- شرح العلاجات والفوائد والآثار الجانبية

- العمل معك لوضع خطة العلاج الأفضل لك

- تساعدك على إدارة أي آثار جانبية ، بما في ذلك التغييرات في نظامك الغذائي لمساعدتك على هضم طعامك

- ستخضع لفحوصات منتظمة أثناء وبعد أي علاجات. قد تخضع أيضًا لاختبارات وفحوصات.





إذا كان لديك أي أعراض أو آثار جانبية تثير القلق ، فتحدث إلى المتخصصين ولا تنتظر الفحص الطبي التالي.





جراحة

سيعتمد علاجك على ما إذا كان يمكن إزالة السرطان أم لا و إذا تم اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرًا ولم ينتشر ، فقد تتمكن من إجراء عملية جراحية لإزالته أما إذا تعذر إزالة السرطان ، فقد تخضع لعملية جراحية للمساعدة في السيطرة على بعض أعراض سرطان البنكرياس.





جراحة لإزالة سرطان البنكرياس

هناك العديد من العمليات الجراحية المستخدمة لعلاج سرطان البنكرياس، ستزيل الجراحة جزءًا أو ، في عدد قليل من الحالات ، البنكرياس بالكامل، قد يحتاجون إلى إزالة كل أو أجزاء من الأعضاء الأخرى حول البنكرياس.





قد يستغرق التعافي من الجراحة لعلاج سرطان البنكرياس وقتًا طويلًا، سيناقش الفريق المتخصص الذي يعتني بك جميع الفوائد والآثار الجانبية.





جراحة للمساعدة في السيطرة على أعراض سرطان البنكرياس و يمكن أن تشمل:

فتح القناة الصفراوية أو منعها من الانسداد ، مما يساعد في علاج اليرقان

انسداد الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر) أو لمنع انسدادها ، مما يساعد على الشعور بالمرض

تجاوز انسداد في القناة الصفراوية أو الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر) ، مما يساعد في علاج اليرقان والشعور أو المرض

يتم إجراء العديد من هذه الإجراءات باستخدام التنظير الداخلي حيث يستخدم الجراح أنبوبًا طويلًا ورفيعًا ومرنًا للوصول إلى الانسداد أو العضو.





الهدف من هذه العمليات هو المساعدة في تحسين الأعراض وليس علاج السرطان.





العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي الأدوية لقتل الخلايا السرطانية و قد تخضع للعلاج الكيميائي لسرطان البنكرياس:





للسيطرة على الأعراض وتحسينها إذا لم تكن قادرًا على إجراء عملية جراحية لأنك لست على ما يرام ، أو لا يمكن إزالة السرطان عن طريق الجراحة ، وأحيانًا مع العلاج الإشعاعي (العلاج الكيميائي الإشعاعي)

بعد الجراحة للمساعدة في وقف عودة السرطان

قبل الجراحة للمساعدة في تصغير حجم السرطان

لعلاج السرطان المبكر

العلاج الإشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة إشعاعية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية.





لا يستخدم العلاج الإشعاعي غالبًا لعلاج سرطان البنكرياس. لكن قد تخضع للعلاج الإشعاعي:





لعلاج السرطان المبكر إذا لم تكن قادرًا على إجراء الجراحة لأنك لست على ما يرام أو لا يمكن إزالة السرطان عن طريق الجراحة - عادة ما يتم دمجه مع العلاج الكيميائي (العلاج الكيميائي الإشعاعي)

مع العلاج الكيميائي قبل الجراحة للمساعدة في تصغير حجم السرطان