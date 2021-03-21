د. عبدالله أبوخضرة يكتب: طرق الصعيد بمواصفات أوروبية

تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القوميه في محافظات الصعيد سواء طرقا او محاور واستخدام احدث التقنيات في الرصف وغير ذلك من العديد من المشروعات القوميه التي تهدف خدمة المواطنين في محافظات الصعيد وتحسين الاقتصاد المصري.









من أهم المشروعات التى كانت فى قطاع النقل 38 كوبري منها 14 فى الوجه القبلى ( طما – جرجا – بني مزار – عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – الفشن – أبوتيج – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – منفلوط – شمال الأقصر ) و ايضا تم تطوير كافه الكباري الموجوده على النيل و رفع كفاءتها , على سبيل المثال وليس الحصر محور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان الذي يبلغ طوله 23 كم ، ومحور قوص في قنا الذي يبلغ طـوله 19 كم, ومحـور سمالوط بالمنيا والذي يبلغ طوله 24 كم و محور عدلى منصور ببنى سويف بطول 4.5 كم.









كما انه جار العمل على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات على 6 مراحل حيث المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من ادفو الى اسوان بطول 90 كم , أما المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول 235 كم، أما المرحلة الخامسة في المسافة من اسوان – توشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكي حتى أرقين بطول 100 كم.









كما تم تطوير الطريق الشرقي الجديد وهو طريق حر يصل من حلوان لاسيوط حيث تم تطويره ليصبح 3 حارات في كل اتجاه للمركبات الملاكي وطريق خدمة خرساني من الجنوب للشمال للنقل المنفصل و طريق خدمة للنقل المنفصل من الشمال للجنوب اسفلتي , وأيضا تم عمل تطوير وازدواج لطرق سوهاج سفاجا وسفاجا مرسى علم و قنا سفاجا و تطوير طريق ادفو مرسى علم.









كما تم انشاء طريق بنى مزار – البويطي الذي يبلغ طوله 196 كم، وهو طريق مزدوج كل اتجاه 3 حارات مرورية ، وهو يعد أحد الطرق العرضية التي تم تنفيذها بمحافظات الصعيد ويربط بين الواحات غربًا مرورًا بالمنيا وصولًا إلى البحر الأحمر، ويربط منطقة زراعات المليون فدان الجديدة غرب المنيا بالواحات والبحر الأحمر .









وأيضا تم عمل ازدواج طريق (6 أكتوبر/ الواحات) بطول 283 كم ، ليضم 3 حارات بعرض رصف 11.5 متر و ازدواج لطريق الشيخ فضل - رأس غارب بطول 90 كم ، وعرض 11.07 وازدواج لطريق "سيوة - مطروح"، كخطوة نحو تطوير الطريق بطول 310 كم.









كما تم انشاء طريق "بنى سويف الزعفرانة الذي يبلغ طوله 158 كيلومترا وعرض 23 مترا بواقع 3 حارات لكل اتجاه، وايضا طريق عين دلة الفرافرة الذي يبلغ طوله 90 كيلومترًا.









كما انه يتم رفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات حيث تم اجراء معاينات على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق 11 محافظة من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى وهي: (القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية - دمياط – بني سويف – الفيوم – المنيا)، وذلك للبدء الفوري في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأعمال الرصف الخاص بها .









كما ان هناك تصورا شاملا لتطوير مواقف السيارات القائمة أو إنشاء مواقف جديدة حديثة، تتوافر بها أنظمة ذكية " نظام آلى للدخول والخروج ، نظام أرصفة تشغيل ، بجانب منظومة حديثة للتأمين ضد الحرائق من غرف تحكم إليكترونية وغير ذلك .









كما انه يتم استخدام تقنية (FDR) في الرصف وهي اختصار Full depth reclamation وهي عملية يتم من خلالها إعادة بناء الأرصفة الأسفلتية من خلال إعادة تدوير طبقات الطريق الحالي حيث انه تم استخدام "FDR" في أكثر من طريق، مثل رفع كفائه طريق بني سويف الفيوم ( بني سويف - دمو ) و في رفع كفائه دائري الفيوم وسوف يتم استخدامها في اعمال رفع كفائه دائري بني سويف وايضا يتم استعمالها في الاقصر و اسوان.









وفي الختام، ان مثل هذه المشروعات القومية تهدف لتحسين الاقتصاد المصري و ايضا تقوم بجذب العديد من الاستثمارات مما يساهم بتوفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر او غير مباشر من خلال استغلال للمسطحات بجانبي الطرق .