ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بمشاركة مصر.. فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية يومي الثلاثاء والأربعاء

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، والذي يأتي بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. وبمشاركة مصر ممثلة في نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.

 
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عبر تقنية الفيديوكونفرنس، وتلقي الوزيرة نيفين جامع الكلمة الافتتاحية للمنتدى، فيما يترأس ويشارك الدكتور محمود ممتاز مجموعة من جلسات المنتدى، كما سيتحدث ممثلو المنظمات الدولية وهم: د/ رولا دشتي – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ والسيدة/ تيريزا موريرا – رئيس فرع سياسات المنافسة والمستهلكين، شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية (الأونكتاد)؛ والبروفيسور/ فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 


ويشارك في الجلسات مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة، ورؤساء وممثلو أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا والمكسيك وألبانيا وجنوب إفريقيا. ومن الدول العربية كلٌّ من: السعودية وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وعمان.. وغيرها من دول المنطقة.

 
وتدور الجلسات حول عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال المنافسة، ومناقشة قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية، والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تداعياتها، مع الخروج بنتائج وتوصيات واستراتيجيات وخطط العمل المشتركة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتضافر الجهود لتعزيز سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"حماية المنافسة" يدرب موظفي الأزهر على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

مصر تحصل على المركز الأول في الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقا لبرنامج الأمم المتحدة

رئيس جهاز حماية المنافسة يلتقي سفير فرنسا وممثلي كبرى الشركات الفرنسية بمصر

ورشة عمل لتدريب موظفي محافظة أسوان على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

رئيس حماية المنافسة يناقش التعاون مع وفد من جامعة الدولة العربية

ترشيحاتنا

قبل شهر رمضان .. الرئيس السيسي يوجه رسالة تحذير للمواطنين "فيديو"

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

سلامة المرأة في المواصلات وتقليص ظاهرة الغارمات.. 5 هدايا من الرئيس للمرأة في عيد الأم

دعاء للأم المتوفية .. يرحمها ويضيء قبرها

بنتى مش أمى .. نجل الإعلامية منى عبد الغنى يفاجأها على الهواء

الأم المثالية بالإسكندرية تكشف سبب حصولها على الجائزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة متكاملة سهلة .. إليك طريقة عمل الأرز بالبشاميل

4 طرق طبيعية لوقف العطس المتكرر .. تعرف عليها

خاص| الصور الأولى من مسلسل "5 دقائق"