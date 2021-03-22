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محافظات

حكاية أثر.. قصة أهم القطع الأثرية التي تعبر عن الأم المصرية في عيدها

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:01 ص
ثالوث الإله أوزوريس
ثالوث الإله أوزوريس
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انجي هيبة
ألقي متحف أثار الإسماعيلية القومي، الضوء في ذكري الإحتفالات بعيد الأم، والذي يوافق  يوم ٢١ مارس  من كل عام، على أهم  القطع الآثرية المتميزة بالمتحف التى تناولت دور الأم المصرية.

واشارت إدارة المتحف، إلي يقونة للسيدة مريم العذراء و هى تحمل السيد المسيح عليه السلام، والمصنوعة من الخشب، وتعود إلي الفن القبطى، والمعروضة فى فاترينة الفن القبطى بقاعة العرض الرئيسية.

كما إستعرضت  إدارة المتحف، إلي أحد القطع الأثرية المعروضة  فى فاترينة اللوحات الجنائزية بقاعة العرض الرئيسية بالمتحف، وهي ثالوث الإله أوزوريس، وهو يرتدى تاج الاتف وعلى يمينه الإلهة ايزيس، ونجد على يساره حورس، والمصنوع من الحجر الجيري، ويعود الي  عصر الدولة القديمة.
وسلطت إدارة المتحف الضوء علي  مجموعة من التماثيل للالهة ايزيس و هى ترضع ابنها حورس، المعروضة فى فاترينة الآلهة المصرية القديمة بقاعة العرض الرئيسية والمصنوعة من البرونز، ويعود تاريخها إلي عصر متأخر.

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