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اقتصاد

بعد تراجعه أمس.. سعر الدولار في البنوك العاملة بمصر اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:01 ص
آية الجارحي
استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية  اليوم الاحد 22-3-2021، بعد أن شهد تراجعا امس بنحو قرش واحد، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا لما أعلنه البنك المركزي المصري لـ 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.65 جنيه للشراء، وقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.69 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك:"عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني بمصر سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 .
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