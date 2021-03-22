الرئيس السيسي يستجيب لسائقة التروسيكل ويؤكد: ست بـ100 راجل.. فيديو

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، للسيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها.





وأكد الرئيس فى مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC: "أنا بأبلغ تحياتى واعتزازى وكمان ألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج".





ووجه الرئيس السيسى حديثه لسائقة التروسيكل، قائلا: "ربنا يديكى الصحة.. وهندبر كل اللى عايزاه وهي تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا.. والسيدة دى ست بـ100 راجل"



