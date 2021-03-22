ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يستجيب لسائقة التروسيكل ويؤكد: ست بـ100 راجل.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:20 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عمرو البهي
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، للسيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها.

وأكد الرئيس فى مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC: "أنا بأبلغ تحياتى واعتزازى وكمان ألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج".

ووجه الرئيس السيسى حديثه لسائقة التروسيكل، قائلا: "ربنا يديكى الصحة.. وهندبر كل اللى عايزاه وهي تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا.. والسيدة دى ست بـ100 راجل"

وأوضح الرئيس قائلا:" بقول لكل مسئول فى مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عرض وإحنا مسئولين عنها فى الظروف اللى زى دى".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة دور الأعشاب في علاج متلازمة داون.. الدراسات تجيب

أفضل وأسوأ وضعية أثناء النوم .. الحق نفسك

أرخص وصفة لتبييض البشرة والتخلص من النمش