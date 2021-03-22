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أخبار العالم

يهدد البشرية.. علماء بريطانيون يحاولون السيطرة على الوباء الصامت

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:15 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف علماء بريطانيون عن استغلالهم تقنية التسلسل الجيني، التي تم استخدامها في تتبع سلالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتحورها، في دراسة ومعالجة الوباء الصمت. 

ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، فإن فريق العلماء يحاول إعادة استخدام التسلسل الجيني من أجل دراسة ومعالجة الوباء الصمت، وهو زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. 

وقالت الصحيفة إن العلماء يعتقدون أن فك شفرة جينومات البكتيريا المعدية، بالطريقة ذاتها التي ثبت أنها ممكنة خلال جائحة الفيروس التاجي، ستمكنهم من السيطرة على انتشار السلالات المقاومة للأدوية حتى يمكن العثور على مضادات حيوية جديدة.

يأتي ذلك مع استمرار القتال من قبل العلماء لمكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ما يهدد حياة الإنسان. 

وتحدث المقاومة للعقاقير عن سوء استخدام أو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وهو ما يشجع البكتيريا على تطوير سبل جديدة للتغلب عليها، وفق رويترز.

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