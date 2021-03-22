رئيس مياه البحيرة يتفقد أعمال إنشاء مركز خدمة العملاء بالشركة

تفقد السيد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أعمال الترميم والتطوير والتجديد لمباني المركز الرئيسي بالشركة وإصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الادارى والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح التلفيات والدهانات وتمهيد الطرق الداخلية لتسهيل مرور السيارات، كما تفقد فرع دمنهور،،والتي وجه سيادته بسرعة تطويره وفق برنامج تطوير المباني الاداريه بالشركة.





وأكد نشأت، خلال الجولة انه تم، الانتهاء من أعمال إنشاء مركز خدمة العملاء بمدينة دمنهور، والذى سيكون أول مركز خدمة عملاء مطور في تاريخ الشركه، والتي تمت أعمال الإنشاء والتطوير بمركز خدمة العملاء بمدينة دمنهور وذلك في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة وتطوير مركز خدمة العملاء بالشركه وذلك لتقديم خدمة متميزة للعملاء.





للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للشركه حيث أكد سيادته علي حرص الشركة على استحداث وسائل أتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال والتعامل مع شكاوي واستفسارات عملائها وتخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوي العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.





قام بتفقد المطبعة الخاصه بالشركه وأعطي توجيهاته بتحديث بعض ماكينات الطبع لتكون علي احدث النظم.