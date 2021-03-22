حالة الطقس اليوم الاثنين 22 - 3 -2021 فى مصر

عرض برنامج صباح البلد في فضائية صدى البلد ، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 مارس 2021.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة ، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 العظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 29