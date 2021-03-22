تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13042 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة.