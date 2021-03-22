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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الاثنين

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:31 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13042 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.
 
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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة.
 
في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
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