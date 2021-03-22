متلازمة داون أسباب وأعراض وأعشاب لعلاجها

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك خطرا متزايدا على المصابين بمتلازمة داون أربعة أضعاف الآخرين للإصابة بفيروس كورونا ، يرجع ذلك لارتباط متلازمة داون بضعف المناعة و أمراض القلب وأمراض الرئة.

أسباب متلازمة داون



وكشف مجدي بدران عن أبرز أسباب نقص مناعة ذوى متلازمة داون ومن أهمها :

-نقص كفاءة الجهاز المناعى.

-نقص كفاءة الخلايا المناعيه مما يؤدى لسهولة الإصابه بالفيروسات .

-نقص كفاءة الأجسام المضاده مما يؤدى لسهولة الإصابه بالبكتيريا.

-نقص كفاءة الخلايا المخاطية يؤدى إلى تراكم الفرازات فى الجهاز التنفسى .

-نقص فى الاستجابة المناعية للتطعيمات.

-نقص فى مضادات الأكسدة.

-سوء التغذية.

-عيوب فى التمثيل الغذائى.

-نقص الزنك.

-صغر قناة الأذن الخارجية .

-عيوب فى القصبة الهوائية.

-حساسية الطعام.

-ضيق قناة الأذن الخارجية.

الاعشاب ومتلازمة داون



ويعتقد بعض الأشخاص أن العلاج بالاعشاب فعال فى كل الأمراض حتى متلازمة داون .. فهل هذا حقيقي؟





قدمت دراسة حديثة أدلة بعض الفوائد المحتملة لمستخلصات الشاي الأخضر في متلازمة داون.





وجد الباحثون أن تناول هذه المستخلصات يمكن أن يقلل من تشوه الوجه لدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون عند تناولها خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر، و أكدت الأبحاث التجريبية الإضافية التي أجريت على الفئران الآثار الإيجابية عند الجرعات المنخفضة.





وتوصل الباحثون إلى معلومة مهمة وهى أن الجرعات العالية من الشاي الاخضر يمكن أن تعطل نمو الوجه والعظام.

وتوجد فى البابونج العديد من العناصر الاخرى التى تساعد في الحماية من انجاب طفل مصاب بمتلازمة داون.