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مرأة

متلازمة داون أسباب وأعراض وأعشاب لعلاجها

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:39 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
عمر الاب والأم  له بعض التأثير في ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون خاصة من  لديهم تاريخ عائلي لمتلازمة داون وعلى الرغم من إمكانية تقدير احتمالية الحمل بطفل مصاب بمتلازمة داون من خلال الفحص أثناء الحمل ، فلن تواجه أي أعراض لحمل طفل مصاب بمتلازمة داون.


يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة داون عادةً من درجة معينة من الإعاقة ،ولكنها غالبًا ما تكون خفيفة إلى متوسطة ويتم تقديم فحص متلازمة داون كجزء روتيني من رعاية ما قبل الولادة  خاصة إذا كنت امرأة أكبر من 35 عامًا ، أو كان والد طفلك أكبر من 40 عامًا.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك خطرا متزايدا على المصابين بمتلازمة داون أربعة أضعاف الآخرين للإصابة بفيروس كورونا ، يرجع ذلك لارتباط متلازمة داون بضعف المناعة و أمراض القلب وأمراض الرئة.

أسباب متلازمة داون

وكشف مجدي بدران عن أبرز أسباب نقص مناعة ذوى متلازمة داون ومن أهمها : 
-نقص كفاءة الجهاز المناعى.
-نقص كفاءة الخلايا المناعيه مما يؤدى لسهولة الإصابه بالفيروسات .
-نقص كفاءة الأجسام المضاده  مما يؤدى لسهولة الإصابه بالبكتيريا.
-نقص كفاءة الخلايا المخاطية  يؤدى إلى تراكم الفرازات فى الجهاز التنفسى  .
-نقص فى الاستجابة المناعية للتطعيمات.
-نقص فى مضادات الأكسدة.
-سوء التغذية.
-عيوب فى التمثيل الغذائى.
-نقص الزنك.
-صغر قناة الأذن الخارجية .
-عيوب فى القصبة الهوائية.
-حساسية الطعام.
-ضيق قناة الأذن الخارجية.

الاعشاب ومتلازمة داون

ويعتقد بعض الأشخاص أن العلاج بالاعشاب فعال فى كل الأمراض حتى متلازمة داون .. فهل هذا حقيقي؟

قدمت دراسة حديثة أدلة بعض الفوائد المحتملة لمستخلصات الشاي الأخضر في متلازمة داون.

وجد الباحثون أن تناول هذه المستخلصات يمكن أن يقلل من تشوه الوجه لدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون عند تناولها خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر، و أكدت الأبحاث التجريبية الإضافية التي أجريت على الفئران الآثار الإيجابية عند الجرعات المنخفضة.

وتوصل الباحثون إلى معلومة مهمة وهى أن الجرعات العالية من الشاي الاخضر يمكن أن تعطل نمو الوجه والعظام.

وتوجد فى البابونج العديد من العناصر الاخرى التى تساعد في الحماية من انجاب طفل مصاب بمتلازمة داون.

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