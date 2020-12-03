للتخلص من سلس البول توقفي عن هذه الأطعمة

يؤثر سلس البول على ملايين النساء وقد يكون سلس البول حاد أو مزمن، وإليك أبرز أسباب سلس البول وأدوية وعلاجات سريعه تخلصك منه يقدمها موقع "power of positivity".

اقرأ أيضًا :





تعد النساء أكثر عرضة لسلس البول بعد سن الـ"40"، وهناك عدة أسباب وأعراض للإصابة بـ السلس البولي



وتعد أبرز أسباب سلس البول هى الحمل قد تتعرض انساء لسلس البول بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن واتساع الرحم ويمكن للتغيرات التي تحدث أثناء الولادة أن تؤدي إلى تلف الأعصاب والأنسجة الداعمة للمثانة، مما يؤدي إلى انخفاض قاع الحوض .



ويحدث سلس البول بسبب الشيخوخة فتؤدي إلى انخفاض قدرة المثانة على تخزين البول أو فرط نشاطها.



في سن اليأس يكون إنتاج المرأة اقل من هرمون الأستروجين، حيث يساعد هذا الهرمون على الحفاظ على بطانة المثانة ومجرى البول الصحي، وعند نقص إنتاج هذا الهرمون تكون الأنسجة في حالة تدهور مما يؤدي إلى ازدياد البول





أدوية تعالج سلس البول

بعيدا عن الأسباب، إذا كنتِ تبحثين عن علاج لسلس البول، فإن بعض الحالات لا تجدى معها العلاجات الطبيعية وتدريبات التحكم في التبول يلجأ الطبيب لإعطاء بعض الأدوية وتعد أهم 3 أدوية تعالج سلس البول وتساعد في السيطرة عليه:





- مضادات الكولين تهدئ المثانة المفرطة النشاط وقد تساعد المرضى الذين يعانون من سلس البول.





- الاستروجين الموضعي قد يعزز الأنسجة في مجرى البول والمناطق المهبلية ويقلل من بعض الأعراض.





- (Imipramine (Tofranil هو أحد مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.



