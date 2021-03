قائمة بأفلام السوبر هيروز المنتظرة .. سكارليت جوهانسون وأنجلينا جولي في السينمات قريبا

تعلق الجمهور بأفلام السوبر هيروز منذ سنوات طويلة، يحفظون شخصياتها ويقلدونهم في الحياة اليومية، وينتظرون أحدث إصداراتهم في دور العرض لسنوات طويلة.

كان فيلم Avengers: Endgame، الذي طرحته مارفل في منتصف 2019، وحقق نجاحا كبيرا في السينمات، محققا إيرادات وصلت إلى 2.7 مليار دولار، نهاية واضحة لسلسلة أفلام الأفينجرز، لتنبثق عنه فيما بعد أفلام منفردة لكل شخصية.

لكن بسبب جائحة كورونا، تأجلت خطط عرض العديد من الأفلام، وطال انتظار الجمهور، لذا نقدم لكم فيما يلي قائمة بأبرز أفلام السوبر هيروز المنتظر عرضها قريبا سواء في السينما أو عبر المنصات الإلكترونية.

تتسم بعض هذه الأفلام بظهور شخصيات وأبطال خارقين جديدة على المشاهد، بخلاف سوبر مان أو باتمان، وكابتن أمريكا، والمرأة الأعجوبة.

Thunder Force

تبدأ منصة نتفليكس عرض فيلم سوبر هيروز جديد، لكن هذه المرة بطلاته نساء فقط، وهو Thunder Force، الذي يقدم أعمال الأبطال الخارقين في صورة كوميدية مختلفة، حول سيدتان تبتكران علاج يمنحهما القدرة على حماية مدينتهما من الأشرار.

الفيلم بطولة ميليسا مكارثي، وأوكتافيا سبينسر، جيسون بيتمان بوم كليمنتيف، وهو تأليف وإخراج الأمريكي بن فالكون، ومقرر طرحه يوم 9 أبريل المقبل.

Black Widow

طال انتظار الجمهور لمعرفة سر البطلة الخارقة ناتاشا رومانوف، التي قدمتها سكارليت جوهانسون على مدار أجزاء سلسلة أفلام الأفينجرز دون الكشف عن حياتها وتفاصيلها الخاصة، وقصة تحويلها من إنسانة عادية لسوبر هيرو.

أخيرا حددت شركة مارفل موعد طرح فيلم Black Widow، الذي تأجل كثيرا بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر عرضه في السينمات 7 مايو المقبل، ويشارك في بطولته فلورنس بوغ، ريتشل وايز، ديفيد هاربر، وهو من إخراج الأسترالية كيت شورتلاند.

Venom 2

يعد أيضا الجزء الثاني من فيلم توم هاردي Venom من الأعمال التي طال انتظارها، وتأجل موعد طرحه عدة مرات، كان آخرها إعلان شركة سوني بيكتشرز منذ أيام عرضه يوم 17 سبتمبر المقبل.

يشارك في بطولة الفيلم الذي سيطرح باسم Venom: Let There Be Carnage كل من نعومي هاريس، ميشيل ويليامز، وودي هارلسون، ستيفن جراهام، ويخرجه آندي سركيس.

The Suicide Squad

بعد مرور حوالي 5 سنوات على طرح الجزء الأول، تستعد شركة DC لطرح النسخة الجديدة من فيلم الأشرار Suicide Squad، الذي تجتمع فيه شخصيات مختلة اجتماعيا لحماية البشر من كائنات غير عادية.

من المقرر طرح فيلم The Suicide Squad، 6 أغسطس المقبل، ويشارك في بطولته مارجو روبي، تايكا وايتيتي، سيلفستر ستالون، فيولا دايفيس، إدريس ألبا، بيت ديفيدسون، ويخرجه جيمس جن.

Eternals

تستعد مارفل أيضا لإبهار الجمهور بمجموعة جديدة من الأبطال الخارقين، بعيدا عن الوجوه والأسماء التي ظلت معتادة ومحبوبة على مدار سنوات طويلة، في مشروعها الجديد Eternals، المقرر طرحه في نوفمبر 2021.

الفيلم الذي تخرجه كلوي تشاو المرشحة للعديد من جوائز الأوسكار هذا العام، تدور أحداثه حول ملحمة بين كائنات خالدة عاشت على الأرض وشكلت تاريخها وحضارتها، وتضم قائمة الأبطال كل من أنجلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن، كيت هارينجتون، جيما تشان.