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ترامب يعود إلى مواقع التواصل من جديد عبر منصته الخاصة.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:41 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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ندى عبد العزيز
أكد جاسون ميلر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن ترامب سيعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي فى غضون شهرين أو ثلاثة من خلال منصته الخاصة.


وبحسب قناة الغد، صرح فريق ترامب بأن التطبيق المنتظر سيقلب موازين اللعبة فى عالم التواصل الاجتماعي .


وتابع ميلر: "الجميع ينتظر منصة ترامب، مضيفًا أن هذه المنصة ستكون ضخمة وستجذب إليها عشرات الملايين من المتابعين".


جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب غاب عن التفاعل لفترة بعد حجبه نهائيًا من موقع تويتر بعد أحداث اقتحام الكابيتول بالإضافة إلى مواقع أخرى أيضًا قامت بحجب منشوراته وفقًا لسياسة الحد من نشر الكراهية ومنع دعوات العنف.


واتهمت عدد من المنصات ترامب من بينها فيس بوك  بالتواطؤ مع الديمقراطيين خلال الانتخابات السابقة.
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