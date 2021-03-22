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مرأة

معجنات فلسطينية.. طريقة عمل ملاتيت الجبنة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:15 م
طريقة عمل ملاتيت
طريقة عمل ملاتيت الجبنة
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل ملاتيت الجبنة هو نوع من الخبز مشهور في فلسطين، وبالأخص في مدينة نابلس حيث يسمى خبز فتوت لان الجبنه تتفتت اثناء العجن و تتوزع خلال العجين. 

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل ملاتيت الجبنة؛ حيث تختلف طريقة تحضيره قليلا بين المدن و القرى المختلفة فهناك من يضيف له الزعتر الاخضر او البصل او السماق.


ويمكن تقديم طريقة عمل ملاتيت الجبنة التي تشكل فطورا رائعا مع كوب من الشاي او الحليب، كما يمكنكم ارسالها مع اطفالكم للمدرسة كبديل للسندويشات

طريقة عمل ملاتيت الجبنة

مكونات طريقة عمل ملاتيت الجبنة

4 أكواب طحين متعدد الاستخدامات
1 ملعقة طعام من السكر
1 ملعقة كبيرة خميرة
كوب ونصف ماء دافئ
1 كوب مسحوق حليب
2/3 كوب زيت الزيتون
2 كوب جبن نابلسي مقطع مكعبات
3 ملاعق طعام من بذور اليانسون
1 ملعقة طعام من بذور الشمر
نصف ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة
1/2 ملعقة صغيرة محلب مطحون

طريقة عمل ملاتيت الجبنة 

- نذيب الخميرة في كوب من الماء الدافيء، و نضيف لها السكر و نتركها 10 دقائق حتى تبدأ الفقاقيع بالظهور.

- في وعاء او في العجانة نضيف الدقيق والحليب البودرة وزيت الزيتون، و نخلط حتى يمتص الطحين  الزيت تماما.

- نضيف الجبن، و بذور اليانسون و الشمر  و المستكه والمحلب.

- نضيف الماء الذي اذبنا فيه الخميرة ونبدأ العجن.

- ببطء نضيف المياه المتبقية اذا احتجناه، و نعجن حتى نحصل على عجين أملس.

- نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ حتى يتضاعف في حجم.

- نفرد العجين في صينيه مدهونه بالقليل من الزيت أو مغطاة بورق الخبز، ونتركه ليرتاح لمدة 10 دقيقة.

- نخبزه  في فرن محمى مسبقا على حرارة 200 على الرف الاوسط مدة 15 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية.

- نضع ملاتيت الجبنة تحت الشواية لبضع دقائق حتى يصبح وجه العجين ذهبي اللون.
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