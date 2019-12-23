المعجنات من الأكلات التى يقبل الكثيرون على تناولها، نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ، فنقدم لكم طريقة عمل معجنات بميكس الجبنة من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير معجنات بميكس الجبنة

2 كوب دقيق

1 كوب لبن دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيره زيت زيتون

جبنة رومي

جبنة موتزريلا

جبنة فيتا



طريقة تحضير معجنات بميكس الجبنة

* تخلط كل المكونات في العجانة

* ثم يضاف اللبن حسب حاجة العجينة

* تترك العجينة حتى تختمر

* تفرد العجينة ثم يضاف فيها جبنة فيتا بالطماطم أو أي نوع حسب الرغبة ثم تلف على شكل رول

* توضع في صينية الفرن ثم تدهن بخليط البيض والفانيلا

* ثم يرش على الوجه سمسم أو حبة البركة حسب الرغبة أو بدون أي شيء

* وتدخل الفرن حتى تمام النضج





