AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل معجنات بميكس الجبنة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
طريقة عمل معجنات
طريقة عمل معجنات بميكس الجبنة
Advertisements
هاجر هانئ
المعجنات من الأكلات التى يقبل الكثيرون على تناولها، نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ، فنقدم لكم طريقة عمل معجنات بميكس الجبنة من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير معجنات بميكس الجبنة
2 كوب دقيق
1 كوب لبن دافئ
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيره زيت زيتون
جبنة رومي
جبنة موتزريلا
جبنة فيتا

طريقة تحضير معجنات بميكس الجبنة
* تخلط كل المكونات في العجانة
* ثم يضاف اللبن حسب حاجة العجينة
* تترك العجينة حتى تختمر
* تفرد العجينة ثم يضاف فيها جبنة فيتا بالطماطم أو أي نوع حسب الرغبة ثم تلف على شكل رول
* توضع في صينية الفرن ثم تدهن بخليط البيض والفانيلا
* ثم يرش على الوجه سمسم أو حبة البركة حسب الرغبة أو بدون أي شيء
* وتدخل الفرن حتى تمام النضج


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرار بسيطة لضمان نجاح عجينة الـ10 دقائق السحرية

هنفطر إيه النهارده.. فطيرة ضفاير الجبنة وقرص بيتزا

طريقة عمل صفيحة جبنة بأسهل الخطوات

سهلة ولذيذة.. فطيرة الجبن والزيتون على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل كب بيتزا بالتونة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

فيديوجراف| ودع الأرق وتناول المنوم الطبيعي

حكم اللقطة .. وجدت دجاجة وأخذتها وانتفعت من بيضها .. دار الإفتاء ترد

تعرف علي قيمة تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020

فى عيد ميلاده.. عمرو يوسف يتصدر تريند تويتر

نجمات يرتبطن والعريس مجهول.. آخرهن دانا الحلبي وأكثرهن غادة عبد الرازق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين