المعجنات من الأكلات التى يقبل الكثيرون على تناولها، نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ، فنقدم لكم طريقة عمل معجنات بميكس الجبنة من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
مقادير معجنات بميكس الجبنة
2 كوب دقيق
1 كوب لبن دافئ
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيره زيت زيتون
جبنة رومي
جبنة موتزريلا
جبنة فيتا
طريقة تحضير معجنات بميكس الجبنة
* تخلط كل المكونات في العجانة
* ثم يضاف اللبن حسب حاجة العجينة
* تترك العجينة حتى تختمر
* تفرد العجينة ثم يضاف فيها جبنة فيتا بالطماطم أو أي نوع حسب الرغبة ثم تلف على شكل رول
* توضع في صينية الفرن ثم تدهن بخليط البيض والفانيلا
* ثم يرش على الوجه سمسم أو حبة البركة حسب الرغبة أو بدون أي شيء
* وتدخل الفرن حتى تمام النضج
مقادير معجنات بميكس الجبنة
2 كوب دقيق
1 كوب لبن دافئ
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيره زيت زيتون
جبنة رومي
جبنة موتزريلا
جبنة فيتا
طريقة تحضير معجنات بميكس الجبنة
* تخلط كل المكونات في العجانة
* ثم يضاف اللبن حسب حاجة العجينة
* تترك العجينة حتى تختمر
* تفرد العجينة ثم يضاف فيها جبنة فيتا بالطماطم أو أي نوع حسب الرغبة ثم تلف على شكل رول
* توضع في صينية الفرن ثم تدهن بخليط البيض والفانيلا
* ثم يرش على الوجه سمسم أو حبة البركة حسب الرغبة أو بدون أي شيء
* وتدخل الفرن حتى تمام النضج