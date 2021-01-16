طريقة عمل معجنات الثوم.. خطوة بخطوة

تعد المعجنات من الأطعمة التي لا يجب ان يخلو منها المنزل، وخاصة لأحتوائها على قيمة غذائية عالية تفيد الصحة بشكل كبير، وخاصة الأطفال.
وإليكم طريقة عمل معجنات الثوم للشيف أميرة شنب
مقادير معجنات الثوم
3 و ثلاثة أرباع كوب دقيق
1 و نصف ملعقة كبيرة سكر
1 باكو خميرة فورية
2 ملعقة ملح
1 و نصف كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
للتغطية
1 مكعب زبدة
1 و نصف كوب بقدونس
1 و نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة ناعم
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة زيت
طريقة تحضير معجنات الثوم
* تخلط الخميرة مع الماء والسكر وتترك حتى تتخمر.
* يخفق الدقيق مع رشة الملح والزيت ثم يضاف خليط الخميرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.
* تترك العجينة مغطاه حتى تتخمر.
* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم تشكل حسب الرغبة.
* تترك مرة أخرى حتى تتخمر.
* ترفع الزبدة والثوم على النار مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف البقدونس.
* تدهن العجينة بالخليط وتضاف الجبن البارميزان ثم تخبز بالفرن وتقدم.
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