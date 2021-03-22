ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملف سد النهضة.. أحمد موسى: مصر لن تقبل بإجراء أحادي من إثيوبيا.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:14 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للمياه، ووزير الري وجه رسالة تحذير من مصر لإثيوبيا فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "وزير الري أكد ان مصر لن تقبل بأي إجراء أحادي تتخذه اثيوبيا في ملف سد النهضة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "مصر تؤكد أن المياه أمن قومي وبقاء ووجود بالنسبة لنا ".

ولفت الإعلامي احمد موسى: "اثيوبيا تعتمد على سياسة المراوغة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة والملء الثاني للسد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر لن تسمح قيام إثيوبيا بأي إجراء احادي في ملف سد النهضة، وإثيوبيا ترغب في الوصول إلى الملء الثاني ولا ترغب في أي مفاوضات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

ملء سد النهضة.. أحمد موسى: إثيوبيا لا تعترف بالمواثيق والقوانين الدولية

السودان يحذر من "كارثة عطش" بسبب سد النهضة

نراجع سياستنا.. أول إعلان رسمي من إدارة بايدن بشأن سد النهضة

سد النهضة.. محمد حجازي: مصر لن تسمح بأي إجراء أحادي في الملء الثاني

وزير سابق: الملء الثانى لسد النهضة يساعد إثيوبيا في فرض شروطها على مصر والسودان

ترشيحاتنا

خالة بروح أم.. قصة فاطمة ضحت بعمرها والزواج لتربية بنات شقيقتها بعد وفاة الأب والأم.. صور

خاص| ياسين أحمد السقا يكشف مصير مسحة العائلة بعد إصابة شقيقه حمزة

أول تعليق إماراتي على المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

آبي أحمد يعترف: مصر تربح الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة ضد إثيوبيا

ضياء السيد: الأهلي لو أجل عقوبة كهربا كان هيلبس في الحيط

خالد مرسي الأقرب لخلافة محمد مرجان في الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إم جي تكشف عن أحدث إصداراتها مارفيل R | صور

أسعار ومواصفات لاند روفر و رانج روفر إيفوك P300 HSE بالإمارات

تعرف على مواصفات و أسعار أصغر سيارة في السوق المصرية موديل 2021 .. صور