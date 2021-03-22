ملف سد النهضة.. أحمد موسى: مصر لن تقبل بإجراء أحادي من إثيوبيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للمياه، ووزير الري وجه رسالة تحذير من مصر لإثيوبيا فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "وزير الري أكد ان مصر لن تقبل بأي إجراء أحادي تتخذه اثيوبيا في ملف سد النهضة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى : "مصر تؤكد أن المياه أمن قومي وبقاء ووجود بالنسبة لنا ".





ولفت الإعلامي احمد موسى: "اثيوبيا تعتمد على سياسة المراوغة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة والملء الثاني للسد ".



