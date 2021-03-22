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رياضة

سلة الاتحاد السكندري تفوز على الزمالك في دوري السوبر

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:07 م
لقاء الاتحاد السكندري
لقاء الاتحاد السكندري والزمالك
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حسام الحارتي
نجح الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة الكابتن احمد مرعي في الفوز علي فريق الزمالك بنتيجة ٨٣/٧٤ في المباراة التي جمعت بينهما علي صالة الدكتور كمال شلبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور التمهيدي الثاني لدوري السوبر لكرة السلة رجال.

جاءت نتيجة الفترات كالأتي:-

الفترة الاولى تعادل الفريقين ١٧/١٧.
الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٤٢/٣٨.
الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٥٩/٥٥.
الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة ٨٣/٧٤.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى ١٦ نقطة.

ويلاقي الاتحاد نظيره سبورتنج على صالة سبورتنج الجمعة المقبل في السادسة مساء.
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