سلة الاتحاد السكندري تفوز على الزمالك في دوري السوبر

نجح الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة الكابتن احمد مرعي في الفوز علي فريق الزمالك بنتيجة ٨٣/٧٤ في المباراة التي جمعت بينهما علي صالة الدكتور كمال شلبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور التمهيدي الثاني لدوري السوبر لكرة السلة رجال.
جاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تعادل الفريقين ١٧/١٧.
الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٤٢/٣٨.
الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٥٩/٥٥.
الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة ٨٣/٧٤.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى ١٦ نقطة.
ويلاقي الاتحاد نظيره سبورتنج على صالة سبورتنج الجمعة المقبل في السادسة مساء.