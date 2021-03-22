سلة الاتحاد السكندري تفوز على الزمالك في دوري السوبر

نجح الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة الكابتن احمد مرعي في الفوز علي فريق الزمالك بنتيجة ٨٣/٧٤ في المباراة التي جمعت بينهما علي صالة الدكتور كمال شلبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدور التمهيدي الثاني لدوري السوبر لكرة السلة رجال.





جاءت نتيجة الفترات كالأتي:-





الفترة الاولى تعادل الفريقين ١٧/١٧.

الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٤٢/٣٨.

الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٥٩/٥٥.

الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة ٨٣/٧٤.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد إلى ١٦ نقطة.



