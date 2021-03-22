فيديو .. البرومو الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" لـ ياسمين عبد العزيز

طرح المنتج تامر مرسي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " البرومو الرسمي لمسلسل " اللي مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل .

واتسم البرومو بالاثارة والتشويق وظهرت النجمة عبد العزيز بشخصية مغايرة وتجسد دور غزل ويبدو أن الدور سيكون مفاجأة رمضان المقبل، في الوقت الذي ظهر أحمد العوضي بشخصية الخديوى الذي يبدو أنه يميل إلى دور ابن البلد .

وكانت شركة سينرجي، طرحت في وقت سابق البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتصدر بطلا المسلسل أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، البوستر الرسمي للمسلسل.

ومسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز،أحمد العوضي ، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.