بعد التطعيم.. الحوامل ينقلن الأجسام المضادة لأطفالهن

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة ديوك، أن الأمهات الحوامل اللائي تم تطعيمهن ينقلن الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا Covid-19 إلى أطفالهن عن طريق لبن الأم وفي الرحم.









وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن النساء الحوامل اللائي حصلن على لقاح فيروس كورونا كان لديهن أجسام مضادة ضد فيروس كورونا Covid-19 في دم الحبل السري، وفقا لما نشر في independent

















ووجد الباحثون، ان النساء الحوامل اللاتي حصلن على لقاح فيروس كورونا يخملن أجسامًا مضادة في اللبن، مما يعني أنه يمكن نقل بعض المناعة إلى الأطفال أثناء الحمل وبعد الولادة.









وقالت نائبة رئيس قسم التوليد والجودة في جامعة ديوك، إن لقاحات فيروس كورونا يمكن أن تكون وقائية من خلال الأجسام المضادة بالنسبة للنساء الحوامل وبعد الولادة عن طريق انتقالها إلى الجنين .









إن النساء الحوامل لديهن استجابات مناعية مماثلة ، وبالتالي من المحتمل أن يحصلن على نفس القدر من الحماية من اللقاح ، مثل النساء غير الحوامل. وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء الحوامل اللائي يتعافين من فيروس كورونا يمكن أن ينقلن مناعتهن الطبيعية إلى أطفالهن؛ حيث









وقالت الدكتورة أندريا إيدلو أخصائية طب الأم والجنين في مستشفى ماساتشوستس العام ، والتي شاركت في تأليف الدراسة ، انه تم اكتشاف الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح الأم في دم الحبل السري لجميع الأطفال العشرة الذين تمت ولادتهم أثناء فترة الدراسة.